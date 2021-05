Tartumaa viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande elaniku kohta on 165,7. Ka nakatamiskordaja R on Tartumaal languses. Vähemalt ühe doosi vaktsiini on saanud pea 40,5 protsenti Tartumaa elanikest. Üle 70-aastastest on vaktsiini saanud 74,6 protsenti. Viimase ööpäevaga tehti Tartumaal 1650 vaktsiinisüsti.