«Ta on arst, keda on alati iseloomustanud sügav pühendumus oma töösse ja püüd pürgida olemasolevatest piiridest väljapoole,» ütles kliinikumi ravijuht doktor Andres Kotsar. «Uute meetodite kasutuselevõtt meditsiinis on väga suure töö tulemus. Doktor Toomas Väli panus, alustamaks oma meeskonnaga esmakordselt maksasiirdamist Eestis on selle ehe näide.»

Toomas Väli lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala 1973. aastal, meditsiinikandidaadi kraadi kaitses ta 1987. aastal ning 1990. aastal omandas dotsendikutse. Ta on Tartu Ülikooli Kliinikumis, sealhulgas Maarjamõisa haiglas, töötanud 45 aastat ja Tartu Ülikoolis 47 aastat.

Doktor Toomas Väli. FOTO: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

«Mul on Eestis maksasiirdamise juurutamise ja arendamise eest saadud Tartu Ülikooli Kliinikumi elutöö preemia üle hea meel,» tunnistas Toomas Väli ise. «Kui veel üheksakümnendatel aastatel ei olnud Eestis võimalik ravida maksapuudulikkust lõppstaadiumis põdevaid täiskasvanuid ja paljusid kaasasündinud maksahaigustega lapsi ning nad surid, sai minu unistuseks nende aitamine maksasiirdamise juurutamisega Eestis.»

10 + 20 aastat

Doktor Väli sõnul aitasid unistuse muuta tegelikkuseks Tartu Ülikooli eksperimentaalse maksasiirdamise programm aastail 1990–1998, ja Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinilise maksasiirdamise programm järgnevail, 1999st kuni 2020 aastani. «Meie töögrupp on kasvanud ligi 30-liikmeliseks, saanud väärtusliku kogemuse, tõsise koolituse ja suudab tegevust jätkates nii maksapuudulikkust lõppstaadiumis põdevaid täiskasvanuid kui ka kaasasündinud maksapuudulikkusega lapsi tulemuslikult ravida. Olen selle eest väga tänulik kõigile, kellega olen nende aastate jooksul koos töötanud,» lisas Toomas Väli, Tartu Ülikooli Kliinikumi kirurgiakliiniku vanemarst-õppejõud.

Doktor Väli on avaldanud 128 teaduspublikatsiooni. Tema teaduslik tegevus on seotud peamiselt kõhuõõne kirurgiliste haiguste uurimisega: peptilise haavandi ja selle tüsistuste kirurgia, kõhutraumad, äge apenditsiit, kõhueesseina songad ja lõppstaadiumis maksa puudulikkus. Toomas Väli on olnud aastatel 1990–1998 Tartu Ülikooli eksperimentaalse maksasiirdamise programmi ja aastatel 1999–2020 Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinilise maksasiirdamise programmi juht. Maksasiirdamise juurutamine ja arendamine Eestis on tema olulisim tegevus viimased 30 aastat. 2010. aastal tunnustati teda selle panuse eest ka Eesti Vabariigi Punase risti II klassi teenetemärgiga.

23. preemia

Kliinikumi preemia antakse välja eesmärgiga tunnustada teenekaid eesti arste, kes oma silmapaistva tegevusega on andnud olulise panuse Eesti tervishoiu ja ühiskonnaelu arengusse, on kaasa aidanud Eesti tervishoiu maine tõstmisele üldsuse silmis ning Eesti inimeste tervise parandamisele. Kliinikumi preemia antakse tänavu välja kahekümne kolmandat korda, eelnevail aastatel on preemia laureaadiks valitud prof. emer. Arvo Tikk, prof. emer. Endel Tünder, prof. emer. Vello Salupere, prof. emer. Ain-Elmar Kaasik, dr Vello Ilmoja, prof Toomas Sulling, prof. emer. Lembit Allikmets, prof. emer. Karl Kull, prof. emer. Rein Teesalu, dots. emer. Jüri Samarütel, dr Kaljo Mitt, dr Urmo Kööbi, prof. emer. Tiit Haviko, dr Andres Ellama, prof. emer. Ants Peetsalu, dots. emer. Silvia Russak, dr Peeter Mardna, prof. emer. Tiina Talvik, prof. emer. Heidi-Ingrid Maaroos, dr Tiiu Aro, dr Urmas Siigur ja dr Väino Sinisalu.