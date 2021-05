Tartus esietendub vabas õhus esimesena, juba 1. juunil «Läbi linna: Karlova». See on rännaklavastus, mille ajal jalutab selles linnajaos kolm seltskonda vaatajaid ja näitlejaid samal ajal kolme eri rada pidi, et lõpuks ühel ja samal ajal kohtuda. Lavastuse aluseks on lood Karlovast, need on põimitud tervikuks ja lisatud kirjanduslikke tekste.