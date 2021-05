Turu-Riia ristmik läheb remonti, ent rattateeks taas raha pole

Kuigi praegu võib teetöid Tartus kohata igal sammul, ei jätku enamikus kohtades raha rattateede rajamiseks, nii ka Riia-Turu peagi algava remondi puhul. «Selles piirkonnas on suhteliselt laiad kergliiklusteed, kus on võimalus mahutada ära nii jalakäijad kui ka ratturid,» lausus abilinnapea Raimond Tamm.

Tema sõnul vajaksid sõiduteele rajatavad rattateed lisainvesteeringuid ja tõenäoliselt ka liikluskorralduse muutusi, mida aga ei näe ette lihtsamate teekattetööde projektid.

Ligi 600 000 eurot

«Praegu tehakse taastusremonti, kus ei muudeta ristlõikeid, vaid tegemist on põhimõtteliselt asfaldi asendamisega,» selgitas Tamm. «Tihti aetakse kaks asja sassi ning siis on ka lootused palju suuremad, aga lihtsamad taastusremondid ja tänava rekonstrueerimine on mahult väga erinevad tööd.»

Ristmiku uuendamiseks on Tartu eelarves 590 000 eurot, millest 413 000 on tulnud toetusena riigikassast, linnavalitsuse osalus on 177 000 eurot.

Seega peavad jalgrattaga liiklejad ootama, Tamm lubas, et kui üldisemates punktides jõutakse kokkuleppele, kavatseb linnavalitsus edaspidi kõigi rekonstrueerimiste puhul ka rattateid arvestada.

Tamm rääkis, et linn pingutab selle nimel, et teetööd saaksid neil tiheda liiklusega tänavatel ruttu tehtud ja liiklus oleks võimalikult vähe häiritud. Nii on sõiduteede freesimine ja asfaltimine kavandatud öötundidele (kell 22–6), ülejäänud töid tehakse tööpäeviti hommikul kella kaheksast õhtul kella kaheksani ja puhkepäeviti kümnest kaheksani.

«Tööde tulemusena saavad sõidu- ja kõnniteed uue asfaltkatte ning mõningate väiksemate uuendustega paraneb jalakäijate ja ühissõidukite kasutajate olukord veelgi,» lausus Tamm.

Praegu on käsil kaevamistööd: vahetatakse välja kanalisatsiooni. Turu tänaval ja Väike-Turu ristmikul teeb sademeveekanalisatsiooni töid OÜ Põdra Maja ja need kestavad 20. juunini.

Remondi käigus rajatakse ohutussaar Aura veekeskuse ja Zeppelini keskuse väljasõidu ette, Riia tänaval uuendatakse Kaubamaja peatuse bussitaskute katendit.

Kord jääb samaks

«Üks suuremaid muudatusi on Aura bussipeatusesse rajatav tasku ja veekeskuse lähedusse tulev ohutussaar, aga kui teetööd valmis, liikluskorraldus ei muutu,» sõnas Raimond Tamm.