Inkubatsiooniprogramm avati Tartu teaduspargi eestvedamisel 2017. aastal ning Tartus on programmi vastu võetud üheksa iduettevõtet. Eelmisel aastal liitus programmiga näiteks idufirma Skycorp, mis toodab vesinikdroone. Firma tegevjuht Marek Alliksoo selgitas, et kui muidu sõidavad droonid akudega, mis on rasked, siis vesinikutehnoloogia abil saab droonide lennuaega lausa kolme- või neljakordistada.