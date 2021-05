Suures tegutsemistuhinas on unustatud aga Maarjamõisa asumis pöörata tähelepanu kallimale varale – inimeste heaolule ja tervisele. On unustatud rajada Veeriku ja Maarjamõisa elanikele ja piirkonnas töötajatele vaba aja veetmiseks puhkeala ja sportimisvõimalusi. Piirkonna elanike ja töötajate arv ulatub praegugi üle 8000 ja suureneb.

Ülikoolilinnas on pideva reorganiseerimise ja linnaplaneerimise tulemusel suudetud koondada enamik ülikooli ja muid teadusasutusi Maarjamõisa: biomeedikum, Chemicum, Physicum, rahvusarhiiv. Siia on ehitatud tänapäeva nõuetele vastav kliinikum, kuhu on koondatud enamik linna haiglatest, mis varem olid kümnekonnas kohas üle linna. Siin on tervishoiukõrgkool, ühiselamud ning Tamme gümnaasium.