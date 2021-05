Erle Nõmm: Illusioon maailma päästmisest ja koleduse terror

Mis on linna ja maa peamine erinevus? See, et linn ei ole maa. Tundub loogiline, lausa tautoloogiline. Ja selle järgi on mõned inimesed ka endale elukeskkonna valinud. Korrapärane, hooldatud, Tartu puhul klassitsistlike joontega, õdusust ja mugavusi pakkuv. Viimasel ajal tundub, et see pole enam päris nii.