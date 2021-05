Tartu loomemajanduskeskuse juht Kristiina Reidolv hakkab juhtima Viimsi Artiumi

Sihtasutuse kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artiumi nõukogu valis Reidolvi keskuse juhi kohale neljakümne kandidaadi hulgast. Uus juht asub ametisse 1. septembrist ning tema esimesteks ülesanneteks enne Artiumi ehituse valmimist on komplekteerida kõrgelt motiveeritud meeskond, panna paika organisatsiooni toimimiseks jätkusuutlik finantsplaan ning hakata ette valmistama kõrgetasemelise ja atraktiivse kultuuriprogrammi koostamist.

Kristiina Reidolv on varem olnud seitse aastat SA Vaba Lava juht alates selle asutamisest. Samuti on ta olnud etendusasutuste liidu tegevjuht ja pikaajaline juhatuse liige. 2019. aastast kuni tänaseni on Reidolv juhtinud Tartu loomemajanduskeskust, mille alla kuulub Tartu Filmifond. Samuti on ta alates eelmisest aastast filmifestivalide tARTuFF ja Tartu PÖFF peakorraldaja.

Reidolv ütles, et kaalus pikalt, kas Tartu loomemajanduskeskuse juhi kohalt lahkuda. «Otsustavaks saigi see, et saan olla abiks uue kultuuriorganisatsiooni ellu kutsumisel,» lausus ta.

Samas jätkub koostöö ka Tartu linnaga Tartu filmistuudio kontseptsiooni edasi arendamisel. «Tartu on minu kodulinn ja minu jaoks on hästi oluline Tartu käekäik, nii et oma nõu ja jõuga olen kindlasti ka Tartu arengute juures abiks,» märkis Reidolv.

Reidolv on omandanud kõrghariduse Tartu ülikoolis filosoofia erialal, õppinud Tartu ülikooli teatriteaduse doktorantuudis ning teatriteaduse eriala külalisdoktorandina Kenti ülikoolis Suurbritannias ja Columbia ülikoolis Ameerika Ühendriikides.

Reidolvi sõnul võiks Artiumist kujuneda Viimsi tõmbekeskus, kus saab nautida erinevate kultuurivaldkondade kunstiliselt kõrgetasemelist programmi või omandada teadmisi huvihariduses. Tema sõnutsi loob Artium väga head võimalused ka rahvusvahelise kultuuri esitlemiseks, olgu nii muusika-, teatri- kui filmivaldkonnas.

«Viie aasta pärast võiks Artium olla Eesti kultuuriskeenel unikaalne organisatsioon – nüüdisaegne, avatud ja interdistsiplinaarne, kus põimuvad omavahel nii erinevad kultuurivaldkonnad, professionaalne ja huvihariduslik loome kui kohalik ja kogukondlik, riiklik ja rahvusvaheline mõõde. Artium on atraktiivne kultuuri- ja hariduselu keskpunkt, mis inspireerib erinevaid sihtrühmi nii Viimsis, Tallinnas kui üle-Eestiliselt,» ütles Reidolv.

Viimsi Artiumi nõukogu liikme Jan Trei sõnul osales juhi konkursil palju häid ja võimekaid kandidaate. Reidolvil oli väga hea visioon Viimsi Artiumi käivitamiseks ning uue kultuuri- ja hariduskeskuse näo kujundamiseks, samuti ka praktiline plaan selle visiooni elluviimiseks, lausus Trei.