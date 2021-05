Politsei tänas Emajõkke veerenud mehe elupäästjat

Elupäästja Sten kõneles, et abivajajat märgates ei kõhelnud ta tol ööl hetkekski, vaid tormas täies rõivais hättasattunule appi. «Ei tundud ma seda, et vesi oleks olnud külm või märg. Adrenaliin oli sekundiga laes ja mu ainus mõte oli, et ma pean selle inimese sealt veest välja saama. Kuna mu vanaisa oli päästja, siis tean üsna lähedalt ja täpselt, kuidas sellises konditsioonis inimesele võib vette sattununa saatuslikuks saada iga kaotsi lastud sekund,» rääkis noor mees mõtlikult.

Sten ei osanud täpselt hinnata, kaua tal elupäästeoperatsioon aega võis võtta, kuid ta nentis, et kõik käis nii kiirelt. «Kui kaldani jõudsime, oli suur rahvahulk ümber ja kuigi suur osa neist tegeles olukorra detailse ülesfilmimisega, leidus õnneks neidki abivalmis inimesi, kes aitasid nii hättasattunu kui ka külma vette hädasolijale appi sööstnud kaldapervest üles. Ka politsei ja meedikud olid juba kohal ning saime abivajaja neile üle anda,» kirjeldas mees. Ta lisas, et tal on siiralt hea meel, et too noormees sest õnnetusest eluga välja tuli.