Kiitsak märkis, et ei ole välistatud ka lokaalsed üleujutused. «Viimasel ajal on mitmel pool Eestis niigi palju vihma sadanud ja maapind on üsna niiske,» täpsustas Kiitsak.

Lõuna-Eesti päästekeskuse päästjad on saanud murdunud puude pärast üksikuid väljakutseid. «Ei midagi drastilist, näen, et pooleteise tunni jookul on Lõuna regioonis häirekeskusele teatatud kolmest murdunud puust,» lisas ta. «Aga näha on, et iiliti on tuul tugev, seega ei ole välistatud, et väljakutsed tuleb päeva peale juurde.»