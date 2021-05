Finaalsündmusel kohtusid finalistid žüriiga silmast silma ning lahendasid koostöös näitlejast kliendiga keerulist teenindusolukorda. Žürii esinaise ja Tartu ülikooli raamatukogu teenindusosakonna juhataja Olga Einasto sõnul olid kõik finalistid tublid, sõbralikud ja rõõmsameelsed. «Teenindusolukord lahendamiseks oli üpriski kriitiline, emotsionaalne ja päevakajaline. Esimese koha võitnud Kristine näitas meile oma proaktiivset headust ja pädevust. Ta mõistis situatsiooni lahendades täielikult kliendi probleemi tõsidust ning oskas leida parimaid lahendusi, andes mõista, et klient oli professionaalsetes kätes. Konkurss näitas, et kliendi mõistmine, siiras soov lahendada tema mure ja hooliv suhtumine on võti, mis avab kliendi südame,» ütles Einasto.