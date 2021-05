Tartu hakkab uurima erinevate liiklejagruppide liikumisi

Linnavalitsuse projektijuhi Jaanus Tamme sõnul on tegemist uuendusliku ja automaatselt toimiva igapäevaselt linnas tehtavate liikumiste modaaljaotuse arvutamise mudeliga, mis tugineb linna poolt kogutavatele andmetele.

«Modaaljaotuse arvutamine on transpordiuuringutes üks keerulisemaid ülesandeid. Ehkki kaasaegne sensortehnoloogia võimaldab üsna edukalt loendada sõidukeid ja määrata nende klasse on suureks väljakutseks see, kui tahame lisaks sõidukitele määrata ka jalakäijate, jalgratturite ja ühistranspordi kasutajate osakaalu igapäevases linnaliikluses,» täpsustas Tamm. Tulemuste kvaliteet sõltub suuresti kogutud andmete detailsusest, andmete kvaliteedist ja kättesaadavast statistikast.