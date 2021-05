Ivi Tigane on töötanud kuus aastat avalikus teenistuses Valgamaal: maavalitsuses, vallavalitsuses ja arenguagentuuris. Selle aja jooksul on ta omandanud hulgaliselt kogemusi suurürituste korraldamisel, mille hulgas maakonna laulu- ja tantsupidu, konverentsid, vastuvõtud ja palju muud sarnast. Ka on tal kogemusi rahvusvahelise koostöö koordineerimisel.

Ta on juhtinud valla haridusjuhtide tegevust ja koostanud mitmeid projekte. Ta on läbinud ka kohalike omavalitsuste valdkondliku arenguprogrammi ning lõpetanud Viljandi Kultuuriakadeemia ja Tartu ülikooli.

«Minu jaoks on oluline hea ja motiveeriva töökeskkonna loomine ja selle hoidmine oma meeskonnas,» ütles Tigane. Ta lisas, et tema sõnul on Elva vald mitmeski mõttes teerajaja ja on loodud tugevad eeldused liikuda edasi veelgi silmapaistvama visiooniga. «Elva kannab sel aastal Euroopa spordilinna tiitlit ning lähiaastate fookuses on kindlasti ka Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 sündmused.»

Uue juhi sõnul on vald tegelenud palju hea avaliku ruumi loomise ning turismi arendamisega. «Pean sellel ametikohal väga oluliseks valdkondadeülese koostöö veelgi suuremat süvendamist ja noorte järelkasvuga tegelemist. Sihtasutus koordineerib valdkonda, mis on kohalike elanike ja ettevõtete jaoks väga oluline ning seega tunnen endal väga suurt vastutust,» sõnas ta.

Sihtasutuse nõukogu esimees ja Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et Ivi Tiganel on lai silmaring ja ta on väga hea suhtleja.

Sihtasutusele valiti konkursi korras viieks aastaks uus juht, kuna eelmise juhi, Kätlin Saarela viieaastane leping lõppes. Sihtasutuse nõukogu tänab Kätlinit pühendunud töö eest sihtasutuse juhtimisel.