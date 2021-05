Täna saab alguse Tartu lastekaitsepäeva seiklusmäng

Mäng koosneb kolmest erinevast rajast, millel igaühel on viis punkti. Mängus võib osaleda nii individuaalselt, gruppide, perede kui ka kogu klassiga.

Seiklusmängu saab mängida kahel viisil: mobiilis ja paberil. Mobiilis mängimiseks on vaja alla laadida Actionbound äpp, leida lastekaitsepäeva reklaampostamendilt QR-kood ja see mängu avamiseks sisse skannida. Paberversiooni saab endale aga küsida Tartu noorsootöö keskuse noortekeskustest nende lahtiolekuaegadel (täpsem info: siit ) Mängu saab mängida 25. maist kuni 31. maini.

Kõikide osalejate vahel, kes on läbinud vähemalt ühe raja või viis punkti, loositakse välja põnevaid elamusauhindu. Auhinnad on välja pannud Must Kast, Tagurpidi Maja, Tartu Seikluspark, Jääaja Keskus, Elistvere loomapark ja Driftihall.