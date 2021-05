Miina Sarv: mis teeb Tartu kauniks

Tartu kesklinna parki veel üks ehitis rajada mõjub vastupidi Euroopa Komisjoni keskkonna säästmise programmi eesmärgile, millega on maailma linnu kutsutud üles saavutama keskkonda säästva linna märgis CDP A. Maailma linnade suur probleem on puude suremine pinnasesse kogunenud saaste tõttu. Soomes ja Taanis vahetatakse linnades seetõttu suuri kasvavaid puid koos kasvumullaga välja, istutades asemele elujõulised puud. YLE andmetel on ühe sellise suure puu hind 5000 eurot.