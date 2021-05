«Rattaringluse süsteem on GPS-i põhine, mistõttu saab rataste võimsust piirkonna järgi muuta. See on oluline, sest nii on elektrirattad tihedama liiklusega piirkondades vähem erksad, kuid näiteks suurematel tõusudel pakuvad sõitjatele rohkem tuge,» selgitas linnatranspordi juhataja Roman Meeksa.