Kadi Herküli tõlgitud loos meisterluiskajast, kelle valede kaardimaja hakkab kokku varisema, mängivad Mikk Sügis, Kaidi Pajumaa, Irina Radionova ja Karl Bussov. Lava ja kostüümid on kujundanud Jana Volke, heli- ja valgusmeister on Margus Möll. Etendused LendTeatris on pärast tänast esietendust ka 26. ja 27. mail ning 4. juunil.

Vanemuise esimene etendus pärast sunnitud vaheaega on homme. Suure maja lavale tuleb hoogne gospelmuusikal «Nunnad hoos», mille peaosas on Tanja Mihhailova-Saar. Nii on ka kolmapäeval ja neljapäeval, aga reedel saab sealsamas vaadata draamalavastust «Niskamäe naised». «Tore, et saame jälle tööd teha,» ütles Vanemuise juht Kristiina Alliksaar.