Rait Ratasepp jooksis mullu augustis 20 päevaga 20 maratoni kuues Eesti linnas. Oktoobris sõitis ta võistlema välismaale, kuid koroonaviiruse tõttu jäi võistlus viimasel hetkel ära. Seetõttu otsustas ta praegu oma uue katsumuse ette võtta kodulinnas Tartus.

Kaks korda kiirem

«Arvestasin eelmise aasta lõpus juba ette, et tõenäoliselt pole viirus selleks aastaks kuhugi kadunud ning mõistlik oleks korraldada midagi Eestis. Uus katsumus on eelmise aasta omaga sarnane, ainult et maratonid läbin kaks korda lühema aja jooksul,» selgitas Ratasepp päev enne alustamist.

Enne maratone käib ta Synlabis verd andmas, et oma verepilti jälgida, ja pärast maratone võtavad TÜ sporditeadlased temalt proove, näiteks laktaadiproovi. Ratasepp selgitas, et seda tehakse, et jälgida, kuidas nii intensiivne ja mahukas katsumus kehale mõjub.

Kuigi algusaegadeks on märgitud 9.45 ja 17, siis kivisse raiutud see kellaaeg ei ole ning kõik sõltub organismi taastumisest. «Ma pean nägema, et toit on ära seeditud, sest nelja tunniga tuleb saavutada hea enesetunne, või siis natuke rohkem oodata, kuni keha taastub,» ütles Ratasepp.

Ta valis tänavu maratonideks Tartu, sest eelmine aasta näitas talle, et linnade vahel liikuda on keeruline. «Kodulinnas on mul igati parem taastuda ja ei pea kõrvalistele tegevustele aega kulutama,» nentis Ratasepp.

Küll aga võib olla keerulisem Tartus liiklusega arvestada. «Rada on küll täpselt paigas, aga Puiestee tänav on kinni ja põhiliiklus käib ühest tänavast, kus ma jooksen, ning seal pole ühel lõigul väga hea kattega kergliiklusteed,» lisas ta.

Massaažisaapad abiks taastumisel

Iga maratoni järel on Ratasepal oluline panna kiiresti selga kuivad ja soojad riided, võtta kiire toidupala ning teha vajalikud mõõtmised ja testid. Toolile istuma jääda pole hea ning suurt rolli mängivad massaažisaapad. «Ma pean hoidma ennast liikumises, mitte istuma ja tegevusetult olema, sest muidu ainevahetus aeglustub ja jääb seisma,» ütles Ratasepp. «Massaažisaabastes istun tund aega, neid saab vajaduse korral ka öösel kasutada. Need hoiavad vereringe käimas,» ütles ta.

Tänavu suvel Ratasepp välismaale võistlema minna ei plaani. «Juulikuus toimub küll uuesti see võistlus, mis oktoobris ära jäi, aga kaks korda ma ei riski ja kohale ei sõida, kui viimasel hetkel võib taas midagi muutuda,» märkis ultrasportlane.