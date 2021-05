ERMis toimub meditsiiniteemaline konverents „Jumala viha ja juudasitt“

Nakkushaigused on alati inimühiskonda kimbutanud ja alati on ka otsitud viise haigustega toimetulekuks. Pikka aega on haiguste vastu püütud võidelda ravimtaimede ja maagiliste võtetega, meditsiini arenedes teaduspõhiste meetoditega. 1756. aastal tehti Raadi mõisas Eesti esimene rõugepookimine, millest algas siinmail edukas võitlus selle ohtliku haigusega. Selle aastapäeva tähistamine on ajendiks, et teha tagasivaade tõsisematele haiguspuhangutele viimaste sajandite Eestis ja sellele, kuidas on õnnestunud nende ravimine ja haigustele piiri panemine.