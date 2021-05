Jõgi oli varem aga näinud üht Tammelinna ruumide kuulutust, mille kohta Lilleorud olid öelnud, et need ei sobi suuruse poolest. «Rääkisin uuesti Katrini ja Juriga, läksime koos vaatama. Nemad kiitsid saalid heaks, sest juba asukoht oli sobiv,» rääkis Jõgi. Ta tutvustas linnavalitsusele neid ruume ning reservfondist leidis linn vajaliku summa.

Sellest nädalast saavad lapsed lõpuks terve rühmaga koos treenida. Fleuri tantsukoolis juhendavad õpilasi Katrin Tammjärv, Juri Petrov, Laureen Laar, Sigrit Kont ja Svetlana Unt. Praegu õpib Fleuris 28 last. Neist 18 tuli üle Ida tantsukoolist, neli last Caroli tantsustuudiost ja kuus võeti vastu katsetega.

Õppida saab balletti, nüüdistantsu, ajaloolist tantsu, karaktertantsu, akrobaatikat, lavalist väljendusoskust ning plaanis on alustada ka beebivõimlemist. Kõige nooremad balletitantsijad on kolmeaastased, vanimad üle 60 aasta vanad.

Laureen Laar ütles, et Fleuri tantsukoolis tunneb ta, kuidas saab õpetajana kasvada ning kogu tantsuõpetajate tiim on üks pere. Katrin Tammjärve sõnul tuleb veel tegeleda vana pagasiga, kuid eesmärk on õpetada noored tantsijad iseseisvamaks. Juri Petrov on endiselt laste lemmik ning tunneb uutest saalidest suurt rõõmu.

Kristiina Lilleorg. FOTO: Erakogu

Kristiina Lilleorg, Tiit Lilleoru tütar

Minu vanemate hinnangul oli Ida Tantsukool just oma viimaste tegevusaastate jooksul silmitsi elulise väljakutsega: kuidas tagada ennast realiseerinud professionaalsele koolile jätkusuutlikkus. See on väga tänuväärt, et Tartu linnavalitsus toetas meid pearahasüsteemiga ning lisarahastust pakkusid erinevad projektid ja annetused, aga süsteemset tegevustoetust ei leidunud ja omarahastuse võimekus vähenes. 2020. aasta osutus kooli tegevusele viimase kümnendi raskeimaks: see algas lootustandva partnerlusega Forseliuse kooliga, kellega linnavalitsuse toel uute tööruumide osas koostöö loodi. Eelnevalt oli Ida tantsukool oma õppetegevust pidanud eri asukohtades Tartus, kuid nii osade tööruumide amortiseerumine, omanike uued plaanid kui ka vajadus koolitegevus ühise katuse alla tuua, viis Tiit Lilleoru uute ruumide otsinguile. 2020 aasta sügiseks oli selge, et loodud partnerlus Forseliuse kooliga ei jää osapoolte erimeelsuste tõttu püsima ja Tiidu kui juhataja mure kooli igapäevase ellujäämise üle lisandus olemasolevale pika perspektiivi ja püsirahastuse muredele.

Õnnetus ei kannata sageli üksindust ja nii jäid Alla ja Tiit – veel koolitööd tehes ja aktiivselt uusi ruume otsides – koroonasse, mis jättis nad teovõimetuks. Allat tabas haigus alguses ägedamalt, kuid aja kulgedes jäi Tiit uhe raskemasse seisu ja oli aasta lõpuks koomas.

Tahan ära märkida, et kvaliteetse balletihariduse pakkumiseks on rida tingimusi, mis on seotud selle elukutse eripäraga. Üheks tingimusteks on nõuetele vastavad tööruumid koos erivarustusega. Nende olemasolu ei ole luksus, vaid hädavajadus säärase hariduse tagamiseks. Kui detsembriks oli selgunud, et käesoleva aasta jaanuarist Idal enam vanemate klasside tööruume pole, jäi kooli eksistents küsimärgi alla ja seda just Tiidu intensiivravi osakonda sattumise hetkel.

Kui jaanuaris 2021 tabas meie pere – julgen öelda, et nii Lilleorgude kui ka Ida Tantsukooli pere – kõige valusam hoop isa ja koolijuhataja surma näol, oli see muuhulgas viimseks mitmetest hoopidest Ida Tantsukooli olemasolule tema algsel kujul.

Ida tantsukooli lõi ja tagas Alla ja Tiit Lilleoru tandem, Tamara Korreveski ja paljude teiste kaasluses. Nad olid kui ühe südame kaks poolt, mis kandsid kooli mõtet ja teostust, kogu organismi (kooli õpetajapere, laste ja lapsevanemate) asendamatul toel. Südame-tandemi uhe poole hukk ja teise poole raske haigus ja sügav lein said küll saatuslikuks Ida tantsukooli olemasolule, kuid ei olnud kahjuks selle ainsaks põhjuseks. Mu isa kaotus on korvamatu, kuid korvamatu on ka minu isa ja ema elutöö järsk lõpp: võimatus tagada süsteemne tugi tulemuslikule erakoolile, mis oleks ehk võimaldanud tema kestust ka pärast Alla ja Tiidu lahkumist. Otsus kool sulgeda tuli Allale ja mulle väga raskelt. Ja lähtus mitte võimatusest või soovimatusest kooli edasi viia, vaid võimatusest säilitada tema tegevus sama-tasemelisel ja üha areneval kujul, nagu balletikunst seda nõuab ja väärib.

Aga, nagu mu isa Tiit, elan alati lootuses ja vaatan tulevikku positiivselt. On imetore, et Ida kooli lapsevanemates, õpetajates, endistes ja praegustes õpilastes ja partnerites on leidunud nii palju kooli vaimu ja tegevuse alalhoiu soovi. Meil on hea meel, et Ida on end paljudesse hingedesse jäädvustanud ja on nüüd ehk juureks uutele plaanidele ja koolitegevusele. Alla soovis Ida lõpu otsusest peale kõiges talle võimalikus koolipere toetada: lapsi teistesse balletikoolidesse soovitada või siis uue kooli loomist toetada, millest viimane ka meie kõigi rõõmuks nüüd teoks on saanud. Ida kooli vara – varustus ja aastate jooksul valmistatud unikaalse erialased lavakostüümid – on uues koolis parima kodu leidnud.

Uus kool Fleur on seadnud sihiks professionaalse balleti õpetuse andmise, aga ka laiema tantsuprofiiliga treeningute tagamise. Kooli arengut on võimatu prognoosida, kuna ta on oma tegevust alles alustanud, ja see hinnang ei kuuluks ka minu profiili. Me hindame aga kõrgelt soovi Ida mantlipärijaks olla ja soovime neile südamest edu ja kõrget lendu, Alla, minu ja kindlasti ka Tiidu vaimu poolt. Endiselt püsib keeruline koroonaviiruse piirangutega seotud aeg ning loodan väga, et järgmisest hooajast saab kool juba täiel määral tööd alustada.