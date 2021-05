Kaks aastat tagasi kukkus Asta Uin nii õnnetult, et vajas uut puusaliigest. Nüüd on see uue vastu vahetatud, aga alles on hirm järjekordse kukkumise ees ning rulaatorita ei julge ta jalutuskäike ette võtta. Asta Uin on aga endiselt tegus, ta käib ise rulaatoriga poes ja jalutamas ning on visa Facebooki kasutaja. Just sotsiaalmeediast leidis ta ka abivajajaid ja vabatahtlikke kokku viiva Helpificu lehekülje.