Ärinõuandla projektijuht Elo Mets sõnas, et tublidest ettevõtetest võivad teatada nii elanikud, kui ka ettevõtjad ise, ettevõtte töötajad või omavalitsused.

Sel aastal valitakse juba seitsmendat korda Tartu maakonna parimaid ettevõtteid. Konkurss Tartumaa Ettevõtluse Auhind on Tartu Ärinõuandla läbiviidav kõrgeim maakondlik tunnustus ettevõtjatele, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Tartu maakonna elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, investoritele. «Konkurss on aidanud kaasa ka maakonna positiivsele ja tasakaalustatud arengule,» lisas Elo Mets.