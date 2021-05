Delta treppide juurde paigaldati mustade kõrvale lisaks kaks helehalli prügikasti. Kas neist piisab, et praht ära mahutada, selgub järgmiste soojade ilmadega. FOTO: Sille Annuk

Murelik kodanik kirjutas linna veebilehe rubriigis «Ametnik vastab» sellest, et viimastel aastatel on Emajõe äärde tekkinud küll pinke ja platvorme, mis sooja ilmaga kutsuvad istuma ja piknikku pidama, puudu on aga avalikud tualetid.