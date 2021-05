Kes on see mees ja miks ta justkui sihib kedagi kahurikujulise püstoliga? See on kõva spordimees ja Tartu spordielu korraldaja Karl Kivastik ehk vana Kiva, kelle sünnist 21. mail möödub 100 aastat ja kes lahkus jäädavasti meie hulgast mujale sporti tegema Tartu tähe kavalerina 8. jaanuaril 2012.