Kas varem on parem, oleneb sellest, millest räägime. Kui teemaks on koolipäeva algusaeg, siis on teadlased, vastupidi, kindlaks teinud, et liiga varane koolipäeva algus ei ole lastele hea. Ometi algavad kodulehtede andmetel pooltes Tartu üldhariduskoolides tunnid hommikul kella 8 paiku. Veerand Tartu koolidest alustab tunde 8.30 või 8.45 ning veel veerandis koolides algab koolipäev kell 9 või hiljem. Kas see ikka peab nii olema?