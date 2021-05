Selle tiigi veetase on ebastabiilne, tema toiteallikad on üpris segased, umbes nagu oleks jäänud veekott kusagile seisma ning me ei tea, kas seda tühjaks lasta või kogu veega minema visata. Tartus on selliseid jäänuktiike õige palju: Peetri turul, Tuule tänaval, Jaamamõisa garaažide vahel, Ropka-Tamme kalmistul, Tammelinnas põhikooli taga, Hommiku tänava eramaja hoovis, maaülikooli peahoone juures ja veel mõnel pool. Kõik need on kinnikasvavad veesilmad.