Tartu Maarja kirikus saab peagi soetada omale päris tornikivi

Kui senini on Tartu Maarja kiriku sihtasutus kogunud torni taaspüsitamiseks nii-öelda virtuaalseid kive, siis nüüd saab tulla päriselt kiriku juurde kohale ja annetuse eest soetada isiklik tellis. Tellisele saab oma käega kirjutada peale nime, mõtte, soovi või muu sarnase. Müürimeistrid paigutavad kivi hiljem kiriku torni.

Kirikute ööl avanev kivide müük on algus iganädalasele müügipäevale, mis hakkab toimuma reedeti kl 12-14 vahemikus ja vältab kuni müüritööde lõpuni. Kokkuleppel on võimalik oma kivi soetada ka muul ajal.

Tartu Maarja kiriku sihtasutuse juhataja Silvia Leiaru sõnas, et igal soovijal on võimalus kivi soetada 5 eurose annetuse eest, ent kivide hulk pole piiratud. «See on ilus võimalus kinkida näiteks koolilõpetajale või abielluvatele paaridele oma õnnekivi Tartu Maarja kiriku tornis. Kogutavate annetuste eest finantseeritakse kiriku tornitipu ehitustöid,» lisas ta.