Alates tänasest on kõigil 15-21-aastatel koolinoortel võimalik end registreerida küberkaitsevõistlusele Cyber Battle of Estonia. Tegemist on suurima algajatele suunatud kübervõistlusega Eestis, mille eesmärk on tuua kübervaldkonda uusi noori ja kasvatada kübertalente.