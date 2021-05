Tartu kultuuriuudised

Dirigent peab märgiliseks, et Elleri avamängu on peale 75-aastast pausi võimalik taas kuulata. Helilooja komponeeris teose märtsipommitamises kannatada saanud Estonia kontserdisaali taasavamiseks juulis 1946. Esiettekanne Eesti Raadio sümfooniaorkestri esituses Roman Matsovi dirigeerimisel jäi ühtlasi seni ainukeseks kohtumiseks publikuga. Käsikirjalised noodid võttis just nüüdse kontserdi pärast digiteerida Vanemuise noodikogu spetsialist Jaan Kiiv. Tšaikovski kuues sümfoonia jäi helilooja luigelauluks ja on kokkuvõte kõigist tema otsinguist sümfoonilises muusikas.