Alustada võiks sellest, et 21. sajandil on lubatud graafikus kõikumine pluss-miinus kolm minutit täielik nonsenss. Välja arvatud suurürituste ajal, peaks Tartu-suuruses linnas marsruutide muutmisest möödunud kahe aasta jooksul olema olnud võimalik graafikut nõnda arvestada, et kõikumine ei ületaks üldjuhul minutit. Paraku näitab reaalsus, et isegi need õnnetud kolm minutit käivad tihtilugu üle jõu. Näiteks saabus nr 10 buss 14. mail, ilusal päikesepaistelisel hommikul ja peaaegu tühjana Annelinna kuus minutit hiljem. Jälle – 18. mail seitse minutit hiljem. Ja see pole kaugeltki piir. Mil moel peaks see soosima deklareeritud eesmärki panna inimesi isikliku sõiduki kasutamisest loobuma?