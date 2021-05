Arvasin, et tahavad ehk juhtida kõrvale tähelepanu faktist, et riigieelarve on 1,9 miljardit miinuses, ja pidasid seda ohuks oma valijate silmis.

Praeguseks ma ei arva, et tegu oli ratsionaalse käiguga, vaid teadmatuse ja suutmatuse näitega, sarnaselt vaktsineerimise korraldamisega või võimetusega mõista, et kärpepoliitikat jätkates saab EKREst peaministripartei. Sellises olukorras on sotsiaaldemokraat olla keeruline, sest sisemine kohustus riigi tuleviku ja valijate ees nõuab vigadele tähelepanu juhtimist, olgu nende tegijaks Ref või Kesk, teades aga, et kui viimase kahe valijad pettuvad neis, võivad kõige rohkem kasu lõigata just Helmed. Mus pole ka mingit usku, et Keskerakond ei oleks valmis EKREga uuesti koalitsioonis olema, ka väiksema partnerina, või et uues poliitilises olukorras ei teeks liitu Reformi «pragmaatikud».