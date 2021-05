«Hinnatud ajaloolasena tunneb Tõnis Lukas humanitaarteadusi ja arhiivindust ning orienteerub suurepäraselt Eesti kultuuriloos,» märkis teaduspoliitika komisjoni aseesimees, ministeeriumi asekantsler Indrek Reimand. «Loomulikult on väga oluline tema tahe ja valmisolek Eesti kirjandusmuuseumi arendada.»

Tõnis Lukas on olnud riigikogu nelja erineva koosseisu liige ning haridusminister, haridus- ja teadusminister ning viimati, aastatel 2019-2021, kultuuriminister. Ta on olnud Tartu linnapea ja kahel erineval perioodil Eesti Rahva Muuseumi direktor. Ta on pidanud õpetaja ametit Rõngus ja lektori ametit Tartu ülikoolis ning juhtinud Tartu kutsehariduskeskust.