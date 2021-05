Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et õpetaja Rudolf Kallas on Eesti rahva suurkuju, kelle tegevusväli ja pühendumus rahvusliku teadvuse tõstmisel oli väga suur. «Tartu linna auasi on neid mälestusi alles hoida ja meie suurmehi ja nende tegusid mäletada. Sellistest olulistest kildudest saabki kokku ja hoitud meie Eesti lugu,» lausus Klaas.