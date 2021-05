Juuni lõpuni on Eesti Rahva Muuseumi raamatukogus avatud Eesti köitekunstnike ühenduse korraldatud köitekunstinäitus «Scripta manent VI». See on jätk mullu ARS Projektiruumis toimunud rahvusvahelisele näituskonkursile, kus osales 130 kunstnikku 15 riigist.