«Linnamesilaste teema iseenesest pole midagi enneolematut, presidentki peab Kadriorus mesilasi, aga ma küll ei tea, et mõni ettevõte oleks Tartus varem mesilasi võtnud,» sõnas Olmaru. «Olen viis aastat mesinik olnud, esimesed teadmised sain oma kolleegilt. Siiani on õnnestunud, ju siis midagi olen õigesti teinud ja seepärast julgesin need tarud enda hoole alla võtta.»

Olmaru usub, et korjemaad on rikkalikult, sest lähedal on botaanikaaed, kesksuvel hakkavad õitsema Toomemäe pärnad ja paari kilomeetri raadiuses, mida loetakse tõhusaks korjekauguseks, on mitmekesist loodust. Saak on ettevõttel kavas kingitustena laiali jagada.