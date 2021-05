Murelik Tartu Postimehe lugeja saatis toimetusele pildi, millelt on näha, kuidas ehitusjärgus oleva tervisekeskuse ees on puujuured paljaks kaevatud ja betooniga ümbritsetud. Sellised puud võivad ajaga hakata kuivama ja seega möödujatele ohtlikuks muutuda, kommenteeris Tartu linnamajanduse osakonna arborist Kaire Zimmer. «Seda objekti tehes ei ole ilmselgelt arvestatud puude vajadustega,» sõnas ta.

«Puujuured kaetakse mullaga ja betooni peale tulevad puidust istepingid,» selgitas Raudsepp, kelle sõnul on puuhooldajaga konsulteeritud. «Algul mõtlesime, et äkki oleks võimalik vanad puud maha võtta ja uued asemele istutada, aga arborist soovitas puud säilitada ning ta tuleb ehituse järel siia ka puid korrastama.»

«Kui puu hakkab kuivama ja on näha, et ta pole elujõuline, siis esitatakse raieloa taotlus. Seejärel läheme kohale ja vaatame üle, kas puul on kahjustustunnused, ja kui raieluba on põhjendatud, siis me selle anname,» rääkis Zimmer. Ta lisas, et ehituse järel ei pruugi kõik puud taastuda. Arboristi sõnul tuleks ehituse tõttu välja kaevatud puujuured katta kanga või mullaga.