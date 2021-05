Miks linna särtsurattaid ei jätku?

Elektrirattaid oli rattaringluse avamisel Tartus 500. Rattaid on juurde tulnud 45 ja veel selle suve jooksul lisandub 65 ratast. Kui kasutajale tundub, et rattaid on parklas vähe, siis tähendab, et neid kasutatakse väga palju. Teisalt mõjutab rataste liikumist asjaolu, et parklate arv on kasvanud ning jalgrattad on jaotunud rohkemate punktide vahel.