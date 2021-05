28. novembril 2018 kinnitas Berliinis Euroopa roheline partei oma prioriteedid, mille eest nad seisavad. Selles on ka peatükk, kuidas muuta Euroopas rongid lennukitele tõeliseks alternatiiviks. Kirjas on: «Üks põhilisi rohelisi eesmärke on muuta transpordisektorit kogu Euroopas nii, et ületada meie sõltuvus saastavatest autodest nii kiiresti kui võimalik, peatada lennunduse suurenev saastamine ja investeerida ulatuslikult piirkondlikesse ja riikidevahelistesse raudteevõrkudesse. Transpordisektori süsinikdioksiidi heitkogused suurenevad jätkuvalt, eriti autode ja lendude osas. Positiivne alternatiiv on ühendada riigid ja piirkonnad kiirrongide, öörongide ja piirkondlike rongidega.»