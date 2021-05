Tasku keskus sai uue juhi

Keskuse uus juht Liiu Matikainen sõnas, et seda väljakutset vastu võttes ei saa ta üle ega ümber sellest, et on töötanud Taskus ja kinnisvaravaldkonnas üle kümne aasta ja sellest enam kui viis aastat kuulunud turundusjuhina Tasku meeskonda. «Tasku on nende aastate jooksul olnud minu jaoks töö- ja ostukoht, aga ka kohtumiste ja sündmuste pidamise koht, rääkimata paljudest mugavusteenustest, mida ma keskuses tarbin,» lausus Matikainen.