Kureeritud elurikkuse ja Tartu linnavalitsuse koostöös jätkub sel suvel kesklinna parkides elurikkuse kasvatamine ja linnahaljastuse hooldusvõtetega kujundamine. Mitmeid pargialasid niidetakse ka sel aastal senisest vähem, et suurendada õitsvate taimede hulka ning luua looduslikum linnapilt. Elurikkuse suurendamine on ette võetud Keskpargis, Uueturu platsil ning Vabaduse puiestikule – vähemniidetavate alade pindala suureneb kokku ligi poole võrra.

Selleks, et linnas luua mitmekesine poollooduslik kooslus on harv niitmine siiski vajalik, sest see annab kasvueelise taimedele, mis läbi lamandunud heina ei suuda tärgata. «Seega niidetakse lähipäevil kesklinna parkide kõik murualad alustuseks üle,» vahendas Kureeritud elurikkuse kommunikatsioonijuht Hannes Aava.