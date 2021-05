«Võistluspaus on olnud pikk ja seega oli ülivajalik välisvõistlusel osaleda. Ukrainal on sulgpallis hea järelkasv ning see oli meile hea võimalus enda taset võrrelda ja järeldused teha,» ütles treener Heiki Sorge. Tema hinnangul mängisid kaotustes rolli pigem eksimused pingelistes olukordades kui vastaste paremus, kuid ta jäi lõpptulemusega väga rahule.