Mai on tavaliselt see kuu, kui aiandid ja turud kihavad neist, kes oma kodu- ja maa-aeda istutamismaterjali otsivad. Sellega ühes elavneb tegevus aga ka kalaleti ääres, kus minev kaup on taskukohane rahvuskala räim, et panna see koos köögiviljataimega väetise pähe mulda.