Järgmise aasta alguses valmiva Riia-Vaksali liiklussõlme ehitus jõuab homme taas väga olulisse ja ehitaja jaoks vastutusrikkasse vahefinišisse. Plaani järgi peaks homme saama asfaldi Riia tänava kohal kõrguv kergliiklussild. Et aga asfaltimismasinad on rasked, peab ehitaja jälgima, et sild ikka koormusele vastu peaks.