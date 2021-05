Vahur Kalmre: 25 küsimust, miks Süku-vaidlust ei tohi lõpetada

Tartu Postimehe juht Rannar Raba kirjutab ajalehes (TPM, 6.5), et vaidlus südalinna kultuurikeskuse üle tuleks nüüd lõpetada. Ei näe väga tolku arutleda tema väidete üle, et need vaidlused on edaspidi lihtlabased, et vaidluste võti on siiani olnud justkui mingitpidi vildakas, et parki ehitamise teema on madalam, kui tema loetletud muud Tartu probleemid. Või miks ei võiks väiksemad poliitilised seltskonnad tõesti mõelda keskpargi tervikuna säilimisele, vaid mõtlevad mingile poliittehnoloogiale, mida Raba neile ette heidab. Las need väited jäävad...