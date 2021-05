EM hõbemedalistide rühma koosseisu kuulusid Karoli Metsma, Terit Michelle Sild, Elis Sarapuu, Liina Sarv, Riin Parts, Kärt Rentel, Karolina Kuusik, Triin - Elis Kuum, Hanna Mägi ja Maria Terep. Treenerid on Elsa Sinijärv, Liisel Perlin, Kadri Rohtmets ja balletiõpetaja Maarja Jaanovits. Võistluskava koreograafia autor on Antton Laine.

Rühma treener Elsa Sinijärv jäi tüdrukute sooritusega väga rahule. «Me tulime EMile andma oma parimat ja on siiralt hea meel, et tüdrukud suutsid peale pooleteise aastat võistluspausi esimest korda juunioride seas üles astudes näidata milleks nad võimelised on,» selgitas ta.

Võsobergi hinnangul on meistriklassi konkurents Euroopas nii kõrge, et finaalvõistlusele pääsemine on suur asi. «Meile on see tulemus kuldaväärt ning kava on loodud ju alles sel talvel. Mõned rühmad esitasid võistlusel vanu lihvitud koreograafiate variante,» rääkis ta.