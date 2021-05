Koroona on raputanud kogu maailma inimesi ja majandussüsteemi. Võib jäädagi vaidlema, kas see on globaliseerumise tulemus, jumalik karistus või mis iganes. Aga see haigus on olemas. Siin ja praegu. Kiirkorras loodud vaktsiinid inimeste elude ja tervise päästmiseks on ka juba olemas. Võimalik, et nende hindamise aeg on alles ees. Aga tulekahju ajal pole mõtet vaielda vee kvaliteedi üle.