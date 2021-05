Tema osalusel viimati trükist ilmunud raamatute hulgas on Piret Bristoli «Päikesepoolses toas», mille kirjastas Ilmamaa tänavuse kevade hakul. Sama kirjastus on tema kui kujundaja abi saanud muu hulgas selliste silmapaistvate teoste väljaandmisel: Eero Epneri «Jüri Arrak. Maalid» (2007), Jüri Leesmendi «Saada mind kiusatusse» (samal aastal) ja «Täna mängime elu» (2018), Toomas Tauli «Tuba 116», Janika Kronbergi «Seitse. Valdkondadevahelised jutud» ja Nikolai Baturini «Maskide defilee» (kõik kolm 2019).

Andres Rõhu õppis maalikunsti Heldur Viirese ja Kaja Kärneri käe all Konrad Mäe ateljees, kus ta oli esimeste lõpetajate hulgas ning jäi sama ateljee seltsiga seotuks surmani. Ta andis oma oskusi edasi sealsamas mõnel aastal juhendajana, kuid on õpetanud ka Tartu kõrgemas kunstikoolis arvutigraafikat. Tema maalidega on olnud võimalik kohtuda Konrad Mäe ateljee seltsi näitustel.