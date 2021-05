Karl Pütsepp: pöörame pilgu südamesse

Mitmed linnaruumiküsimused on Tartus viimasel ajal väiksemaid ja suuremaid arutelusid, kohati vaidlusigi tekitanud. Palju on räägitud ja trummi taotud südalinna kultuurikeskuse teemal. Poliitikud, kes populistlikult kultuurikeskuse ja selle asupaiga vastu võitlevad, teevad karuteene mitte ainult südalinna kultuurikeskusele, vaid arutelule Tartu tuleviku üle. Üksikusse vaidlusse paisu taha jäämine tähendab, et kõigile ülejäänuile küsimusile võhma ei jätku. Tartu tuleviku pilk on muutunud seetõttu häguseks. Silmavaade peab selginema ja pilgud tuleb pöörata äärelinnast südamesse.