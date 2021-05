Endise nakkushaigla peahoone Tartus Lina tänaval on olnud kõneaineks nii korduvate tulekahjude ja naabritevaheliste tülide tõttu kui ka Karlova kultuuripärandi asjus. Nüüd on aga lood sealmaal, et uuele kivist majale paigaldatakse katust ning aasta lõpus loodetakse avada uksed uutele elanikele.