«Kool tegutseb mitmel eri ajastul ehitatud majades ja ruumiprogramm on selgelt õppe sisule jalgu jäänud. Peahoone säilimine on valla poolne tingimus, kuid muus osas anname arhitektidele vabad käed,» rääkis vallavanem Jarno Laur. Ta lisas, et Tartu vald on viimase kolme aasta jooksul arhitektuurivõistluse tulemusena projekteerinud ja ehitanud kaks koolimaja ning nii loodetakse leida parim võimalik lahendus.